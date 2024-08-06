Певица Алла Пугачева собирается дать большой сольный концерт в России до конца 2024 года. Как сообщает Telegram-канал Mash, об этом рассказал продюсер Сергей Дворцов после общения с окружением исполнительницы.

В августе Пугачева должна приехать в Россию вместе с детьми. За недельный визит она собирается рассмотреть площадки для возможного концерта, пообщаться с юристами и взвесить все за и против. Кроме того, Примадонна хочет разобраться, почему ее супругу, комику Максиму Галкину* не удается снять статус иноагента, и при возможности повлиять на это.

Напомним, что в прошлый раз Пугачева приезжала в Россию 2 ноября 2023 года. Тогда она побывала в своем замке в деревне Грязь и записала несколько треков. 5 ноября она уже вернулась в Латвию, о чем сообщила в социальных сетях.

Стало известно о возвращении Пугачевой в Москву

Ранее СМИ писали, что певица прекратила активность, связанную с поддержкой Украины, и начала обдумывать возможное возвращение с РФ. Кроме того, она якобы вела активные переговоры относительно снятия с Галкина* статуса иноагента.

* Галкин М. А. признан в России иностранным агентом