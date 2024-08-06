Пугачеву снова обвинили в связях с криминалом

Певец Игорь Наджиев рассказал, как бандиты, нанятые якобы певицей Аллой Пугачевой, приезжали на концерт исполнительницы хита «Ягода-малина» Валентины Легкоступовой. Это не первое публичное обвинение Примадонны в связях с криминалом. Правда ли, что были люди, которые помогали «разбираться» Алле Борисовне с неугодными ей артистами, — в материале NEWS.ru.

Что сказал Наджиев о конфликте Пугачевой и Легкоступовой

Наджиев заявил, что при жизни Легкоступова лично говорила ему, как Пугачева повлияла на ее карьеру.

«Знаю об этом из уст самой Валечки. Она рассказывала мне о том, что к ней приезжали на концерт бандиты из окружения Аллы Борисовны. Как мне потом сказали люди знающие, удивительно, как Валя еще осталась жива», — сказал Наджиев.

Певец объяснил, что две песни, изначально написанные для Аллы Борисовны композитором Раймондом Паулсом, были отданы Легкоступовой. Как отметил разговоре с NEWS.ru Наджиев, в интервью «АиФ» он лишь напомнил ранее сказанное о Примадонне.

«Повторил то, что говорил еще в 2020 году, когда Пугачева была здесь. И вообще мне все, что касается Аллы Пугачевой, неинтересно», — подытожил Наджиев.

Легкоступова умерла при странных обстоятельствах в 2020 году в возрасте 54 лет. Ее муж Юрий Фирсов говорил, что «посланники» от Пугачевой приезжали к Валентине в Тулу.

«Они угрожали ей физической расправой с особым цинизмом, если она будет совершать попытки работать с людьми, которые ей не принадлежат. Кого именно они имели в виду, мне неведомо. Но Валечка тогда была дико напугана. После этого случая она фактически пропала с экранов ТВ», — делился Фирсов.

Кого еще избили после оскорбления Пугачевой

Журналист Отар Кушанашвили неоднократно рассказывал, как пострадал от рук Пугачевой. В 1990-х в одном из телеэфиров он назвал Примадонну «лошадью Пржевальского». Пугачева подала на него в суд, Кушанашвили извинился и даже поцеловал артистке руку, но на этом история не закончилась.

Раскрыта судьба концерта Аллы Пугачевой в России

По словам Отара, несколько мужчин напали на него во дворе у дома и избили.

«Это было такое унижение, которое я приравниваю в сознании к тому, как „опускают“ на зоне. Они заставляли меня клясться. Я не поклялся. Меня били ногами по лицу и выстригли вот так здесь», — рассказывал Кушанашвили в шоу «Алена, блин!»

Какие связи были у артистов с криминалом в 1980–1990-х

Концертный директор Сергей Лавров рассказал, что еще с 1980-х многие артисты пользовались услугами бандитов.

«Обычно это было нужно, чтобы вернуть свои бабки, потому что, насколько я знаю, многих артистов очень часто кидали. Например, банковских переводов тогда не было. Я привозил деньги артистам в мешках, чулках и пакетах. Расчет был только такой — кеш. И когда мне говорят, что деньги не пахнут, я говорю: еще как пахнут. У меня иногда хранились деньги в коробке из-под телевизора, и вонь стояла на всю квартиру», — вспомнил Лавров.

По мнению продюсера, в переломное для СССР время правоохранительные органы работали плохо, поэтому отчаявшиеся артисты шли за помощью к криминальным авторитетам. Кроме того, как напомнил Лавров, в конце 1980-х и начале 1990-х в шоу-бизнесе было принято иметь «крышу», которая якобы отвечала за безопасность артиста.

«У меня в то время был эксклюзив на все концерты известных артистов (и в Кремле тоже). Соответственно, очень большой поток денег был, и однажды ко мне тоже пришли и сказали: „Мы будем следить за вашей безопасностью“. Я говорю: „Зачем следить?!“ А мне: „Вы не поняли, вы не можете нам отказать“. Я им отдавал какие-то деньги», — вспомнил Лавров.

Певец Роман Жуков подтвердил слова продюсера. «Звезды дружили, конечно, не с бойцами, а с криминальными авторитетами. Это было в порядке вещей, в этом не было ничего такого», — сказал Жуков NEWS.ru.

Артист вспомнил, что, когда у него угнали машину, он позвонил знакомому бандиту, и авто ему быстро вернули, причем с новыми колесами. По его словам, вся страна и Москва были поделены группировками и казанская ОПГ считалась самой влиятельной и жестокой.

Могла ли Пугачева отправить бандитов к Легкоступовой

Жуков не исключает, что у Пугачевой тоже были свои связи в криминальный среде, как и у многих артистов, и ей было к кому обратиться за помощью в некоторых случаях. Как сказал NEWS.ru автор книг о Примадонне биограф Федор Раззаков, ему ничего неизвестно о бандитах, которых Алла Борисовна якобы отправляла разобраться с Легкоступовой. Однако он напомнил, что исполнительница «Арлекино» всегда «отличалась мстительностью и интригами».

«Она могла не сама попросить, а пожаловаться в беседе, и кто-то принял решение за нее», — предположил Раззаков.

Лавров исключил, что Пугачева использовала связи в криминальной среде, чтобы угрожать Легкоступовой.

«Теоретически, наверное, могла, но, скорее всего, вряд ли обратилась бы из-за песни. Пугачева уже была тогда настолько мощная звезда, что открывала любую дверь ногой и бороться за песню ей не было смысла. Авторы стояли в очереди сначала к Пугачевой, а потом — ко всем остальным. Ей было достаточно сказать „Какая артистка бездарная“, и ту не показывали на каналах», — пояснил Лавров.

Продюсер напомнил, что за услуги бандитов надо было платить, поэтому к ним обращались лишь с серьезными проблемами, связанными с деньгами. По его словам, когда он пытался вернуть $100 тыс., которые обманом получила фирма-однодневка, с него запросили $30 тыс., и это было очень невыгодно. Как напомнил Лавров, Алла Борисовна никогда не отличалась щедростью и легким отношением к деньгам.