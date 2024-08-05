Waterparks отменили выход альбома из-за «проклятия»

Американская поп-панк-группа Waterparks отменила релиз альбома INTELLECTUAL PROPERTY 2: LOST IN THE PROPERTY — сиквела прошлогоднего INTELLECTUAL PROPERTY. По словам музыкантов, во время работы на них свалилось столько проблем, что пластинка стала казаться «проклятой».

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«Мне больше не нравится INTELLECTUAL PROPERTY 2: LOST IN THE PROPERTY, буду отменять релиз. Огромное количество беспрецедентных происшествий, бюрократической волокиты и странных вещей, которые пошли не так, заставляют меня думать, будто Вселенная работает против этого проекта, и я устал бороться с этим. Это звучит драматично, но, если не вдаваться в подробности, этот альбом кажется проклятым», — написал фронтмен Остен Найт в соцсетях.



Музыкант также отметил, что работа над лонгплеем вредит его ментальному здоровью. Также сил ему не добавляет тот факт, что коллектив должен отправиться в тур в поддержку релиза.

«Я лучше возьму паузу и подойду к следующему альбому Waterparks с любовью, а не со страхом и плохой энергией», — заключил артист.



Одновременно с неприятным для поклонников анонсом группа выпустила короткий фильм GUILT на религиозную тематику. Кроме того, Найт отметил, что в ближайшие месяцы слушателей ждет нечто новое — что именно, пока неизвестно.

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