Плюс-сайз-звезда «Эйфории» показала откровенное декольте на фото

Американская плюс-сайз-модель и актриса Барби Феррейра показала откровенное фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram* (соцсеть запрещена в РФ).

© @barbieferreira

27-летняя звезда популярного телесериала «Эйфория» поделилась в сторис снимком, на котором она запечатлена сидящей на зеленой скамье. На ней черные облегающие брюки с объемным цветком на поясе и кроп-топ, оформленный глубоким декольте и тонкими бретелями. На размещенном кадре видно, что знаменитость отказалась от бюстгальтера.

Кроме того, для своего образа девушка сделала нюдовый макияж и уложила волосы в высокий хвост, выпустив две пряди у лица. В качестве украшений она выбрала золотые серьги.

Ранее в июле сообщалось, что фанаты заподозрили Барби Феррейру в употреблении препарата для лечения диабета «Оземпик», который в последнее время используется многими знаменитостями для похудения.

*соцсеть запрещена в РФ.