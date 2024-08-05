Сергей Лазарев рассказал, от какой вредной привычки он избавился

Певец Сергей Лазарев рассказал, что бросил курить электронные сигареты, пишет «Леди Mail.ru». По словам исполнителя, после пандемии он не мог отделаться от этой вредной привычки, однако поборол ее после того, как сигареты заметил его девятилетний сын Никита.

Мой сын мне как-то сказал, увидев сигарету в моей руке: «Пап, ты что, куришь?» Я попытался его успокоить: «Да нет, это так, баловство». Но Никита был настойчив: «Папа, не кури, это вредно». Ему в школе объяснили, что курение вредно и опасно, — поделился артист.



Лазарев добавил, что сын переживал, поскольку люди умирают от курения. Никита даже бабушке рассказывал, что отец курит. Тогда сын очень просил певца не курить, поэтому он в итоге бросил.

Ранее Лазарев опубликовал видео, на котором расплетает косички своей шестилетней дочери Анне. Исполнитель пояснил, что на отдыхе девочке надоело ходить с прической, которую ей сделали в парикмахерской.

До этого певец удивил фанатов своей коллекцией парфюма, который находится на его туалетном столике. Звезда признался, что не может уйти из магазина без нового аромата в свою коллекцию.