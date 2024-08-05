Сбылось пророчество Жириновского об Иване Урганте

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский перед своей смертью предсказал, что телеведущий Иван Ургант лишится работы и разведется с женой. В том, сбылось ли пророчество, и почему Ургант является «лакмусовой бумажкой» для уехавших из России звезд, разбирался «Царьград».

Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года от коронавируса. Почти два месяца врачи боролись за его жизнь. В марте того же года губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев начал публиковать выдержки из своих книг с «пророчествами» Жириновского, в том числе о НАТО и кризисе в Донбассе.

В интернете появилось предсказание Жириновского о разделе Украины

В 2021 году Жириновский принимал участие в популярном на тот момент шоу «Вечерний Ургант», где предупредил ведущего Ивана Урганта о том, что его ждут весьма негативные события. Но на тот момент и ведущий, и зрители восприняли это как шутку.

«С женой надо развестись, потому что вы будете числиться как враг народа, ее спасите. А детей давайте в интернат семидневный, круглосуточный, это очень хорошо», - заявил Жириновский, отметив, что и работы Ургант лишится.



После начала спецоперации на Украине Иван Ургант уехал из страны. Его шоу перестало выходить в эфир в феврале 2022 года. Руководство «Первого канала» не стало комментировать, почему популярную программу убрали из эфирной сетки. А сам Ургант заявлял, что еще обязательно вернется на «Первый канал».

В свою очередь обозреватель Александр Бабицкий обратил внимание на то, что Ургант стал «лакмусовой бумажкой» для покинувших Россию звезд. По его мнению, они следят, вернут ли шоумена на телевидение или нет. Если вернут, значит и им можно надеяться на прощение и возвращаться, заметил он.

При этом в настоящее время Ургант пытается зарабатывать за пределами России, выступая вместе с также уехавшим из страны телеведущим Владимиром Познером. Они предлагают зрителям посетить их шоу «Путешествия Познера и Урганта». На сайте проекта говорится, что в октябре концерты должны пройти в Марбелье, Барселоне, Аликанте, Ницце и Париже.

Ранее голландские парламентарии от Народной партии за свободу и демократию обратились в МИД Нидерландов с требованием прояснить 11 вопросов, касающихся выступления телеведущих в Амстердаме. Парламентарии поинтересовались, знакомы ли в МИДе с биографией «этих пропагандистов, которые в своей работе выступают с ярко выраженной пророссийской позицией».