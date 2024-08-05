В Лос-Анджелесе ограбили дом Тома Хэнкса

В Лос-Анджелесе неизвестные ограбили дом актера Тома Хэнкса и его супруги Риты Уилсон. Об этом сообщает Thirty Mile Zone (TMZ).

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Согласно информации портала, воры разбили стекло и проникли в гостевой дом на участке днем, когда пары не было в городе. В основное жилище злоумышленникам попасть не удалось. Сейчас точно неизвестно, что именно украли у артистов. Полиция разбирается в обстоятельствах инцидента, однако подозреваемых и арестованных пока нет.

В публикации отмечается, что Хэнкс и Уилсон стали не единственными, кто пострадал от грабителей. В районе, где живет знаменитая пара, действуют несколько группировок, которые регулярно проникают в дома и похищают вещи.

Напомним, что в мае ограблению подверглась певица Бритни Спирс. Тогда она рассказала в соцсетях, что неизвестные похитили у нее все украшения, в том числе и крестик, который исполнительница носила с 4-летнего возраста. Спирс признавалась, что после этого случая боится покупать дорогие аксессуары.