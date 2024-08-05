Порнозвезда похвасталась зарплатой и пожаловалась на отсутствие любви

Порноактриса из Австралии Мэдди Миллер призналась, что уже долгое время не может найти возлюбленного из-за своей профессии, передает Daily Star. По словам, 20-летней девушки ее потенциальный партнер должен не испытывать дискомфорта от профессии и полностью принимать ее. Вместе с тем Миллер раскрыла свой заработок, уточнив, что ее доход составляет 100 тысяч австралийский долларов (5,5 млн рублей) в месяц.

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Моя работа определенно влияет на личную жизнь. Я уже семь месяцев отказываюсь от свиданий и, честно говоря, просто больше не знаю, кому можно доверять, а кому нельзя, — поделилась Миллер.



Девушка призналась, что начала работать в порноиндустрии сразу после школы. Она отметила, что не стыдится своей работы. По словам Миллер, жители ее родного города знают, чем она занимается, а некоторые и вовсе пытаются «задеть» актрису и сливают ее платный контент в Сеть.

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