Раскрыт гонорар группы Lumen за один концерт

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов в беседе с сайтом «Страсти» рассказал о творчестве группы Lumen и о том, почему они стали реже мелькать в информационном поле. Также он озвучил, сколько музыканты зарабатывали на пике популярности и сейчас.

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«Раньше их популярность была максимальна. Они пользовались спросом в РФ, а особенно в Москве, на открытых и закрытых мероприятиях. Их гонорар составлял от 4 миллионов рублей и выше, за один концерт», – поделился он.



Дворцов отметил, что сейчас группа получает меньше, и вот почему.

«Сейчас они зарабатывают в два раза меньше. Они очень редко выходят в свет, если и выходят, то, я так пониманию, за хорошие деньги. Но это разовый случай. Хорошие деньги, в моем понимании, это 1,5 – 2 млн. Для них это сейчас нормально», – объяснил продюсер.



Сергей порассуждал на тему потери популярности коллектива. По его мнению, это связано с творчеством.

«Они перестали вдохновлять публику, записывать песни, перестали блистать на телеэкранах. А ведь от этого многое зависит. Потому что появление на телевидение – это глоток воздуха, определенного гонорара и последующих концертов. Они, наверное, взяли творческую паузу, каждый из них начал заниматься семейными делами, кто чем. Это большая проблема каждого артиста, каждой группы, когда начинается распад коллектива. О чем это говорит? О том, что пошла трещина, недопонимание – между участниками внутри, между группой и продюсером, между солистами. Можно сказать, что были прямые разногласия. В данном случае они пошли на попятную, чтобы совсем не потерять свои гонорары и славу. Но это все сошло на нет», – подытожил Дворцов.



Ранее продюсер Сергей Дворцов в беседе с сайтом «Страсти» допустил, что Козловский хочет попасть в музыкальную индустрию.