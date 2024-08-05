Участники группы Journey судятся из-за больших расходов в туре

Клавишник американской рок-группы Journey Джонатан Кейн подал иск против гитариста Нила Шона из-за денежных расходов в туре. В заявлении утверждается, что Шон потратил больше оговоренной суммы на проживание и трансфер.

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Согласно документу, опубликованному Bloomberg Law от 30 июля, оба участника в равной степени владеют товарным знаком Journey. Однако, как утверждает Кейн, его напарник в одиночку потратил больше условленных 1500 долларов за ночь на проживание в отеле, заплатив около 10 тысяч долларов за номер.

Кроме того, Шон позволил гастрольной команде путешествовать бизнес-классом и на частном самолете, а также бронировать номера в отелях в своих родных городах.

Кейн также обвинил коллегу в создании «токсичной» среды во время тура. В заявлении отмечается, что из-за конфликтов за последние несколько месяцев Journey потеряли нескольких участников и поссорились с менеджерами. Кейн утверждает, что он неоднократно призывал к назначению «третьего, независимого» директора, чтобы тот помогал принимать совместные решения.

Это уже не первая тяжба в истории Journey, пишет NME. В 2022-м Шон подал в суд на Кейна, обвинив его в том, что он ограничивает доступ к общему счету группы и задерживает выплаты. Кейн подал ответный иск, заявив, что он намеревался помешать Шону «неправомерно использовать» деньги коллектива.

Также в декабре 2022-го Шон подал досудебную претензию, после того как Кейн исполнил хит Don't Stop Believin' (1981) в резиденции Дональда Трампа. Музыкант объяснил, что «Journey не должны быть политичными».

В марте Forbes признал песню Don't Stop Believin' самой популярной в мире.