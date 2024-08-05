Найдена медсестра Заворотнюк, которая хотела продать ее фото в тяжелом состоянии

В сети нашли медсестру Заворотнюк, которая хотела продать ее фото в тяжелом состоянии: «Посмотрите, как выглядит эта женщина»
Актриса Анастасия Заворотнюк болела 5 лет перед своим уходом, цеплялась за жизнь всячески, но судьба взяла верх. За время, которое девушка провела в клинике, ей приходилось невольно становиться объектом для манипуляций и грязных игр. Некоторые журналисты дежурили прямо у нее под окнами по несколько часов. Другие пытались обмануть прямо в стенах больницы.
Несколько лет назад по сети прошел слух о том, что Анастасию преследовала медсестра, которая сделала целую серию фото и видео тяжелобольной девушки и пыталась продать эти кадры любому, кто предложит кругленькую сумму. Руководство клиники успело предотвратить это преступление. Женщина исчезла с поля зрения общества. Но недавно одна последовательница Telegram заявила, что встретила ту самую особу в реальной жизни. По крайней мере, ей там показалось.
«Хвасталась, что работала со звездами и видела даже Заворотнюк. Зачем? Я не спрашивала… Потом попыталась рассказать мне, как она выглядела. Я ее остановила. Это разве не конфиденциально? В общем, хотела бы я поступить как эта медсестра и сказать: «Посмотрите, как выглядит эта женщина», но не буду, не в моих правилах. Не удивлюсь, если про нее СМИ тогда и писали», — высказалась она с намеком на ситуацию со сливом фото.
В сети нашли медсестру Заворотнюк, которая хотела продать ее фото в тяжелом состоянии: «Посмотрите, как выглядит эта женщина»
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