Найдена медсестра Заворотнюк, которая хотела продать ее фото в тяжелом состоянии

Актриса Анастасия Заворотнюк болела 5 лет перед своим уходом, цеплялась за жизнь всячески, но судьба взяла верх. За время, которое девушка провела в клинике, ей приходилось невольно становиться объектом для манипуляций и грязных игр. Некоторые журналисты дежурили прямо у нее под окнами по несколько часов. Другие пытались обмануть прямо в стенах больницы.

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Несколько лет назад по сети прошел слух о том, что Анастасию преследовала медсестра, которая сделала целую серию фото и видео тяжелобольной девушки и пыталась продать эти кадры любому, кто предложит кругленькую сумму. Руководство клиники успело предотвратить это преступление. Женщина исчезла с поля зрения общества. Но недавно одна последовательница Telegram заявила, что встретила ту самую особу в реальной жизни. По крайней мере, ей там показалось.