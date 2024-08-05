«Это изменит ход истории»: SHAMAN анонсировал выступление на Красной площади

Российский исполнитель Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, анонсировал выступление на Красной площади. Об этом в понедельник, 5 августа, он сообщил в интервью СМИ.

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— Состоится событие, которое изменит ход истории, которое невозможно пропустить. Дебютный мой концерт под названием «Победа», — заявил Дронов в интервью Пятому каналу.



По его словам, шоу пройдет 22 августа в День государственного флага России, говорится в статье.

20 июля SHAMAN устроил концерт у посольства США из-за блокировки его YouTube-канала. Певец отметил, что выступает на митинге в том числе за своих коллег по цеху, которых YouTube также «несправедливо заблокировал».

В начале июля канал музыканта на видеохостинге YouTube был заблокирован. С сервиса пропали все опубликованные Дроновым видеоролики. SHAMAN пообещал, что блокировка его YouTube-канала не останется без последствий.

Позже он сообщил о митинге у посольства США в Москве. Исполнитель подчеркнул, что, несмотря на попытки Запада помешать ему заниматься творчеством, его песни будут продолжать слушать миллионы людей. Возле посольства США в Москве на Новинском бульваре разместили плакат с призывом против НАТО, где прошло выступление артиста.