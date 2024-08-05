Звезды российской поп-сцены представили альбом «Трибьют Руки Вверх!»

Неутихающий тренд на переосмысление музыкального наследия нулевых и 90-х на этот раз подарил нам альбом каверов на главные хиты группы «Руки Вверх!». К слову, уже не первый в этом году. Среди исполнителей на этой пластинке можно встретить Zivert, Лешу Свика, Элджея, дуэт Galibri & Mavik и других известных поп-артистов.

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Некоторые из представленных в сборнике треков вы уже могли слышать ранее: певец LYRIQ выпустил свой драматичный кавер на «Я не отдам тебя никому» еще в конце мая, а трек «Он тебя целует» в исполнении дуэта ELMAN и MONA выходил как часть одноименного EP от подписантов лейбла RAAVA MUSIC.

Всего в «Трибьют Руки Вверх!» вошло семь песен: «Лишь о тебе мечтая» в исполнении Zivert, «Алешка» от Леши Свика, «Мне с тобою хорошо» от Элджея, «Крошка моя» в прочтении дуэта Galibri & Mavik, «Уходи» от певицы ЧИНЫ и уже упомянутые «Я не отдам тебя никому» от LYRIQ, а также «Он тебя целует» Эльмана и Моны.

Судя по результату, каждый из артистов постарался привнести во взятые треки свой стиль и характерные особенности звучания. В «Лишь о тебе мечтая» от Зиверт поменялся не только аккомпанемент, но и настроение: печальная история превратилась в более спокойную и взрослую драму, «Алешка» осовременился музыкально и стал будто более надрывным за счет звучащего куда ниже оригинала голоса Свика.

Ну и, пожалуй, самым неожиданным и удачным кавером стал «Мне с тобою хорошо». Как ни странно, но Элджей и Сергей Жуков на гэридж-инструментале с элементами джангла звучат очень органично и легко. Так что у трека есть все шансы стать хитом.

Следующая за ним «Крошка моя» приобрела ироничный оттенок за счет задорного танцевального ритма, заданного Galibri & Mavik. Под такую версию предаваться мыслям о неразделенной любви и грустить ну просто невозможно.

Что касается «Уходи», то певица ЧИНА видоизменила историю расставания, рассказав ее от лица девушки. Рассказав буквально — куплеты исполнены в стиле спокен-ворд, что добавляет выразительности и без того мелодичному припеву.

LYRIQ, как мы уже писали ранее, сделал трек «Я не отдам тебя никому» более тягучим и эротичным, а Мона и Эльман привнесли в оригинальный «Он тебя целует» свои смыслы и настроение, схожее с их фитом «Черная любовь» (2022).

Как видите, пластинка получилась довольно многоликой, что увеличивает шансы найти в ней что-то свое. Слушайте, пополняйте свои плейлисты, но не забывайте о великом оригинале. Хотя с учетом массовой любви к нему и моды на реворки вряд ли вам дадут это сделать.

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