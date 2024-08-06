Распутина вспомнила, как Киркоров «слямзил» у нее песню

Певица Маша Распутина рассказала в беседе с aif.ru, что артист Филипп Киркоров украл у нее песню.

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По словам Распутиной, Киркоров «слямзил» у нее песню в 90-х. Поэт-песенник Леонид Дербенев написал композицию для артистки, но певец записал ее и выпустил раньше. Исполнительница отметила, что была в обиде на Киркорова из-за поступка.

«Дербенев на него наехал! Дербенев написал на него петицию: «Я запрещаю артисту Киркорову исполнять данные произведения. Писал для артистки Распутиной». Да», — поделилась артистка.

Распутина объяснила поступок Киркорова его «предприимчивой натурой». По словам артистки, она смогла наладить отношения с коллегой только через десять лет. Певцы исполнили композицию Кая Метова «Роза чайная» в знак перемирия.