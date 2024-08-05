Киркоров перестал молчать о том, что натворила Пугачева

Филипп Бедросович многократно оправдывал Аллу Борисовну в то время, когда все остальные выступали против и выражали свое недоумение, видя, как певица слепо следует за своим нынешним супругом Максимом Галкиным* и будто даже говорит его словами.

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Высказывает его мысли. Так ли сильно влияние мужчины на певицу или это предположения публики? Что об этом думает экс-супруг Пугачевой, который провел с вокалисткой достаточно лет, чтобы понять ее натуру?

«Будучи верной супругой, она держит сторону Галкина*. Почему в ее голове сейчас столько ненависти?» — заявил он, добавив, что не верит в черствость звезды и ее желание перечеркнуть всю жизнь в России.



Любопытно, что разные близки люди Пугачевой обсуждают этот вопрос с разных сторон. Многогранно. Например, та же Вайкуле не сомневается, что Пугачева придерживается с ней одной точки зрения. Хотя, неудивительно, что Лайма пытается настроить поклонников против ее подруги, ведь сама она уже давно избрала для себя только один путь: вне РФ. Ну а Алла Борисовна все это время лукаво молчит, оставляя публику наедине со своими мыслями.

*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ