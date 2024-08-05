The Smashing Pumpkins выпустили альбом Aghori Mhori Mei

Американская рок-группа The Smashing Pumpkins представила 13-й студийный альбом Aghori Mhori Mei. Это первый релиз коллектива с новой гитаристкой Кики Вонг, пришедшей на смену Джеффу Шредеру.

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Фронтмен Билли Корган рассказал, что на создание лонгплея его вдохновил американский афоризм «Нельзя вернуться домой дважды» (это означает, что, если вернуться в место из своего прошлого, оно уже не будет таким, как прежде).

«Это не сентиментальный взгляд в прошлое, а скорее средство движения вперед с целью проверить, смогут ли наши способы создания музыки примерно 1990–1996 годов, несмотря на баланс успехов и неудач, вдохновить на что-то разоблачительное», — приводит слова музыканта «Kerrang!».



10-трековую пластинку The Smashing Pumpkins анонсировали буквально за две недели до премьеры. Лид-синглов артисты решили не выпускать, так как хотели показать работу сразу целиком.

Сейчас The Smashing Pumpkins находятся в туре с группой Green Day. Впервые с командой гастролирует новая участница Кики Вонг: ее кандидатуру отобрали среди 10 тысяч заявок. Предыдущий гитарист Джефф Шредер покинул коллектив в октябре 2023-го после 15 лет совместной работы.