Сняла обручальное кольцо: Утяшева игнорирует вопросы о разводе с Волей

Чем же в свое время очаровал спортсменку Ляйсан Утяшеву юморист Павел Воля? Кажется, что эти две публичные личности из разных миров. Она — яркая и стремительная, целеустремленная и серьезная. Он — легкий на подъем и забавный. Умеющий все воспринимать просто и жить сегодняшним днем. Но серьезные отношения, переросшие в брак, полностью изменили их. Ляйсан стала чаще улыбаться с мужем, а Павел стал осмысленнее.

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Но какой бы прекрасной и идеальной не была бы эта пара, публика все время подозревает мужчину и женщину в разове. Такие сплетни существовали всегда, но особенно разыгрались в 2018, когда Утяшева вышла на площадку программы «Танцы» без обручального кольца. Общественность массово начала писать о том, что развод с Волей близок и очень скоро семья будет разрушена, но Ляйсан не реагировала на эти комментарии.

Похоже, что главный секрет успеха здоровых отношений и ведений блога без стресса — это не читать комментарии, которые оставляют подписчики на твоей странице. К слову, этим лайфхаком пользуются многие звезды, которым хватает потрясений в жестоком мире шоубиза.