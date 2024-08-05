Солист Limp Bizkit обратился к фанатам из России

Солист американской группы Limp Bizkit Фред Дерст обратился к фанатам из России.

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Соответствующее послание он опубликовал на официальной странице «ВКонтакте».

«Привет. Я скучаю по вам, передаю всем положительные эмоции и заряд бодрости», — написал музыкант.



Дерст сообщил, что на данный момент находится на гастролях в США. При этом он отметил, что думает о российских поклонниках.

«Оставайтесь позитивными и берегите себя! Надеюсь увидеть вас в ближайшее время», — заключил он.



Ранее Дерст показал видеозапись с президентом Украины Владимиром Зеленским под песню Loser (англ. «неудачник»). Музыкант разместил в сторис короткий смонтированный клип, в котором Зеленский изображен в военной форме и каске несущим белый флаг.

До этого Limp Bizkit выпустили клип с дипфейк-версиями Путина и Байдена.