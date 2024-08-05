Кинувший ребенка в снег блогер задолжал ФНС крупную сумму

Блогер Сергей Косенко задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) более 10 млн рублей. Об этом сообщает Mash.

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По данным Telegram-канала, налоговики уже готовятся заблокировать счета его продюсерского центра, долг которого составляет 3,1 млн рублей. Взыскать деньги с Косенко пока не удается из-за его переезда в Дубай – он практически ничего не оставил в России, говорится в публикации.

В начале года блогера начали разыскивать приставы. С него пытались взыскать долг за неуплату денег за землю под БЦ в центре Москвы, которую он взял в аренду у Департамента городского имущества.

В январе Косенко опубликовал в соцсетях ролик с подписью «Первый полет Лео», на котором он сначала раскачивал своего двухмесячного сына, а затем бросил его в высокий сугроб. Сам блогер утверждал, что на кадрах не ребенок, а кукла, и он с помощью монтажа просто добавил на видео лицо.

Позднее блогер Сергей Косенко показал, как держал пятимесячного мальчика за бортом яхты во время ее движения. Он опубликовал соответствующую фотографию в социальных сетях.