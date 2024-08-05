Возлюбленная Джейсона Стэйтема снялась обнаженной в постели

Британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли показала фанатам фото без одежды. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram* (запрещенная в России соцсеть).

© @rosiehw

Манекенщица, прославившаяся как одна из «ангелов» Victoria's Secret, предстала перед камерой, лежа на боку в постели. При этом она прикрыла обнаженную грудь рукой и набросила одеяло на ноги.

В то же время 37-летняя знаменитость распустила волосы, уложив их назад, сделала бежевый маникюр и дополнила образ серьгами, минималистичными кольцами и перстнем с объемным камнем.

В июле российская топ-модель, бывшая «Мисс Татарстан» и «вице-мисс Россия» Ирина Шарипова снялась топлес на яхте.