Земфира* предложила депутату «смыть с себя зло» за слова про российских теннисисток

Певица Земфира* (признана иноагентом) не согласилась с депутатом Госдумы и олимпийской чемпионкой Светлане Журовой про значение серебряных медалей теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер для страны. Об этом она написала на своей странице в соцсети Instagram* (запрещенная в России соцсеть).

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До этого Журова заявила, что спортсменки завоевали медали «для себя», и по ее мнению, «к стране это никакого отношения не имеет». При этом депутат отметила, что сами теннисистки в этом не виноваты.

«Мадам Журова, не говорите за всех. Лично я — иноагент и релокант — очень болела за наших девочек… А вам бы в баню, зло с себя смыть. Ну и понять, ваши слова — ноль. Вы ни разу не народ. Девчонки, поздравляю!» — ответила ей Земфира.



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Шнайдер в паре с Андреевой завоевала серебро Игр в Париже в женском парном разряде. В финале россиянки уступили итальянкам Жасмин Паолини и Саре Эррани со счетом 6:2, 1:6, 7:10.

Теннисистки были допущены до турнира в качестве индивидуальных нейтральных атлетов, без флага и гимна. Их результат не будет отображен в командном медальном зачете.

*признана иноагентом на территории РФ.

**запрещенная в России соцсеть.