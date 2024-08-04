Рената Литвинова показала себя без макияжа

Рената Литвинова, которая после начала СВО уехала в Париж, слишком увлеклась похудением. Женщина часто публикует свои фотографии и кажется просто тает на глазах. Конечно, такая худоба делает ее моложе. На последнем снимке она предстала без макияжа и вообще выглядит словно юная девушка. Однако некоторые пользователи Сети всерьез озаботились тем, что Рената больна анорексией.

“На себя уже не похожа”, “Это разве красиво?”, “Пожалуйста, начните иногда кушать!” – пишут на ее страничке в соцсетях поклонники.



Однако, похоже, Рената никого не слышит, она и дальше пугает своим истощенным видом. Причем, она однажды даже рассказывала, что стала настоящей парижанкой и утром с удовольствием пьет кофе с круассаном, но на вес это никак не влияет.

© соцсети

Кто-то предположил, что все же у актрисы нервное истощение: переезд в другую страну, выстраивание там новой жизни, отказ от прошлой. Все это не проходит бесследно. Хотя для Ренаты Франция – совсем не чужая страна, там училась ее дочь, кроме того, сама актриса любила там бывать и даже приобрела себе апартаменты в Париже.

Ходят слухи, что несмотря на то, что Литвинова умудряется там давать спектакли, финансовые дела у нее идут во Франции гораздо хуже, чем в России и, естественно, это влияет на ее ментальное здоровье.