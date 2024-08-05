«Нашли силы перезагрузиться». Как семья Заворотнюк живет после ее смерти

29 мая ушла из жизни актриса Анастасия Заворотнюк. Звезды сериала «Моя прекрасная няня» не стало после продолжительной борьбы с раком мозга. Смерть артистки стала для ее семьи настоящим потрясением. Сейчас родные знаменитости постепенно возвращаются к привычной жизни после пережитой трагедии.

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Все 40 дней после смерти Анастасии Заворотнюк ее супруг, фигурист Петр Чернышев, приходил на могилу актрисы. Иногда он брал с собой пятилетнюю дочь Милу, которая родилась в браке с артисткой.

В настоящее время муж знаменитости вернулся к работе и сейчас занят постановкой номеров для фигуристов. Известно, что с 1 ноября Петр Чернышев будет выступать на льду с олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой во Дворце спорта «Мегаспорт» в спектакле «Вечера на хуторе 2.0». Также спортсмен организовывает постановку городских массовых мероприятий и следит за работой собственной школы фигурного катания.

25-летний сын Анастасии Заворотнюк Майкл живет в Москве со своей девушкой, но редко рассказывает о своей жизни. А 28-летняя дочь актрисы Анна активно делится моментами и подробностями о своей жизни в соцсетях. Осенью девушка планирует вернуться в Дубай к супругу, а сейчас проводит время с семьей и путешествует. Так, недавно она вместе с бабушкой Валентиной Борисовной ездила в Казань и Нижегородскую область, на ее малую родину.

«Остались теплые воспоминания, больше всего запомнилось, с какой теплотой нас принимали наши друзья и родственники. <…> Я рада, что после такого сложного периода мы нашли в себе силы перезагрузиться. Моей бабушке особенно это было нужно», — поделилась Анна Заворотнюк в личном блоге.



Напомним, в 2019 году Анастасии Заворотнюк диагностировали глиобластому — самую агрессивную форму опухоли головного мозга. На протяжении пяти лет актриса боролась с заболеванием, но в последние несколько месяцев ее состояние резко ухудшилось. 29 мая заслуженная артистка России ушла из жизни.

Ранее сообщалось о том, что дочь Анастасии Заворотнюк открыла душу подписчикам после смерти актрисы.