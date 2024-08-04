Известный психолог высказался об отношениях Лепса с 18-летней студенткой

Психолог Станислав Самбурский прокомментировал отношения известного певца Григория Лепса с молодой спутницей.

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По мнению эксперта, 18-летняя возлюбленная Григория Лепса, Аврора, возможно, выбрала артиста из-за излишней опеки со стороны отца.

Большая разница в возрасте между парой вызывает опасения относительно стабильности их союза.

"Татьяна Киба, мать Авроры, может беспокоиться о возможной эмоциональной зависимости дочери от мужа или опасаться манипуляций с его стороны. Более взрослый и опытный партнер может неосознанно навязывать свои взгляды и ценности. В результате возникает ситуация, когда он использует юную девушку в своих интересах", - пишет Леди Mail.ru.

Напомним, что в июне 2024 года Лепс объявил о своем романе с 18-летней Авророй Киба. Сама девушка всего один раз комментировала отношения с известным артистом. По некоторым сведениям, мать девушки выступает против этого союза.