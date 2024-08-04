Влюбленная Бородина осадила критиков: «я буду делать что хочу»

Недавно Ксения Бородина призналась, что с участником реалити-шоу «Последний герой. Русский сезон» Николаем Сердюковым у нее роман. Тут же хейтеры обрушили поток негатива и критики на бывшую ведущую телепроекта «Дом-2». Об этом пишет издание passion.ru.

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Бородина молчать не стала, и резко ответила недоброжелателям.

«Нет этого права ни у модного человека в мире решать, с кем, когда и как вам будет лучше. Только вы знаете свой путь и это только ваш выбор! И да, только проработанный человек плевать хотел, что думают другие, он счастлив в моменте… Только глупцы не меняют мнение, не идут за чувствами, не живут как хотят. 3 года тишины, никакой личной жизни, а теперь я буду делать что хочу», — заявила Ксения.



Недавно радиоведущая Александра Маслакова намекнула микроблоге, что не завидует роману Ксении Бородиной с Николаем Сердюковым. Маслакова напомнила, что жила с Сердюковым 12 дней на шоу «Последний герой. Русский сезон».