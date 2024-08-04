Единственная дочь Владимира Машкова рассказала о предательстве отца

После событий, произошедших в феврале 2022 года, в семье Машковых произошел настоящий раскол. Единственная дочь режиссера – Мария, которая и так больше десяти лет назад уехала на ПМЖ в штаты, поругалась с кровным родственником. В Россию артистка приезжала только ради работы и встреч с родственниками. Однако два года назад отец поставил условие, попросив наследницу вернуться в Россию, на что получил жесткий отказ.

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Дело в том, что политическая позиция Марии никак не вяжется с патриотизмом Владимира Львовича. Кроме того, у самой кинозвезды нет особого желания возвращаться домой. Посетить родную столицу больше хотят её несовершеннолетние наследницы. По словам актрисы, именно младшая, которая появилась на свет уже на территории США, рвётся посмотреть в Москву.

«Я вполне себе смирилась с тем, что, возможно, я больше не вернусь в Россию. Мне бы хотелось приезжать в гости, но вот так представить, что я живу там, мне сложно сейчас», — рассказывает 39-летняя звезда театра и кино.



Кроме того, Машкова практически кусает собственные локти. Она понимает, что за рубежом как профессиональная артистка никому не интересна. В то время как в России Мария могла бы купаться во внимании поклонников и работать за огромные гонорары. Однако звезда многих телесериалов добавляет, что при желании в наше время сложно остаться без работы.