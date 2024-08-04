«Гнилым мужичком оказался». В сети оценили выходку Галкина*
Публика активно обсуждает некрасивую выходку Максима Галкина. Юморист в перерыве между концертами своего тура по разным странам прилетел в Юрмалу, где сейчас отдыхают Алла Пугачева и дети Лиза и Гарри.
Звездная пара собралась на концерт. В этот день был сильный ветер и проливной дождь, супруг Примадонны раскрыл зонтик, но держал его практически только над собой.
Алла Борисовна попросила его поправить зонт, однако Максим резко ответил, что у нее есть шляпка, а ему нужно быть сухим, поскольку его ждет выход на сцену.
Этот эпизод был заснят на телефон одним из присутствующих и появился в интернете.
Пользователи не постеснялись высказать свое мнение о неприятной ситуации. Так, оценка юмористу была дана однозначная:
«Гнилым мужичком оказался».
Учитывая, с каким почетом встречали-провожали Примадонну в России, фолловеры отметили, что нести зонтики над звездной четой в Юрмале никто не стал.
«Не уважают пугачиху и галчонка, даже не встретили их».
Некоторые удивлены непредусмотрительностью артистов.
«У этой странной парочки на шляпу для Галкина денег не хватило или на зонтик для Пугачихи?»
И резюмировали:
«Смешно и противно!»
Ранее журналисты сообщили о намерении Аллы Пугачевой вернуться в Москву. Якобы певица рассказывала о своих планах друзьям еще прошлой зимой. Как сообщает источник, Примадонна может приехать в Россию до конца лета.
* Признан иноагентом в РФ.