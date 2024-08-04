«Гнилым мужичком оказался». В сети оценили выходку Галкина*

Публика активно обсуждает некрасивую выходку Максима Галкина. Юморист в перерыве между концертами своего тура по разным странам прилетел в Юрмалу, где сейчас отдыхают Алла Пугачева и дети Лиза и Гарри.

Звездная пара собралась на концерт. В этот день был сильный ветер и проливной дождь, супруг Примадонны раскрыл зонтик, но держал его практически только над собой.

Алла Борисовна попросила его поправить зонт, однако Максим резко ответил, что у нее есть шляпка, а ему нужно быть сухим, поскольку его ждет выход на сцену.

Этот эпизод был заснят на телефон одним из присутствующих и появился в интернете.

Пользователи не постеснялись высказать свое мнение о неприятной ситуации. Так, оценка юмористу была дана однозначная:

«Гнилым мужичком оказался».



Учитывая, с каким почетом встречали-провожали Примадонну в России, фолловеры отметили, что нести зонтики над звездной четой в Юрмале никто не стал.

«Не уважают пугачиху и галчонка, даже не встретили их».



Некоторые удивлены непредусмотрительностью артистов.

«У этой странной парочки на шляпу для Галкина денег не хватило или на зонтик для Пугачихи?»



И резюмировали:

«Смешно и противно!»



Ранее журналисты сообщили о намерении Аллы Пугачевой вернуться в Москву. Якобы певица рассказывала о своих планах друзьям еще прошлой зимой. Как сообщает источник, Примадонна может приехать в Россию до конца лета.

* Признан иноагентом в РФ.