Продюсер рассказал, что Киркоров выступал на курортах бесплатно

Филипп Киркоров сообщил, что впервые за многие годы он не будет давать концерты в курортный сезон. Комментируя его слова, продюсер Сергей Лавров объяснил, что сейчас у артиста в приоритете его дети, которым «надо уделять внимание». Также у Филиппа Киркорова «накопилась усталость» и «уже нет оптимизма ездить просто так».

© РИА НОВОСТИ

Оказывается, за выступления на юге России поп-король раньше практически не получал денег. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

Сергей Лавров рассказал о концертах в Сочи. Так билетов на было продано на 5 миллионов рублей, но из этой суммы «вычитались расходы на свет, звук, аренду зала, перелет, проживание в отеле, питание». Остаток Филипп Бедросович отдавал коллективу, самому ему практически ничего не оставалось.

«Филипп в разговорах со мной всегда шутил на эту тему и говорил: „Слушай, иногда, чтобы отработать Сочи или Анапу, нужно самому еще доплатить“. Но ему это нравилось, потому что Киркоров тогда жил концертами, своими шоу. Для него неважно было, за сколько работать. Главное — выходить к зрителям», — констатировал Лавров.



Ранее Киркоров высказался о победе над Успенской в суде. По словам артиста, он подал в суд, чтобы напомнить, что «за свои слова и поступки надо отвечать».