Русская подруга Джонни Деппа опубликовала фото с актером

Слухи о том, что у 61-летнего Джонни Деппа роман с 28-летней красавицей из России Юлией Власовой, ходят уже давно. Пара не раз появлялась рука об руку перед объективами папарацци. И сама Юля в социальной сети намекала на дружбу со звездой «Пиратов Карибского моря».

Такая история не могла пройти мимо внимания хейтеров. Микроблог девушки заполонили оскорбительные посты, в которых молодую блондинку обвиняли во лжи, пишет «Комсомольская Правда».

И вот накануне Юля выложила совместный снимок с Деппом

© Instagram*

«К черту их. Это единственное, что помогает мне выносить ненависть злобных людей», — написала она под черно-белым снимком, на котором Джонни ее обнимает и показывает камере средний палец.



Модель рассказывала, что познакомилась с Деппом еще в 2021 году, во время ее визита в качестве гостя на кинофестиваль в Карловых Варах.

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