Русская подруга Джонни Деппа опубликовала фото с актером
Слухи о том, что у 61-летнего Джонни Деппа роман с 28-летней красавицей из России Юлией Власовой, ходят уже давно. Пара не раз появлялась рука об руку перед объективами папарацци. И сама Юля в социальной сети намекала на дружбу со звездой «Пиратов Карибского моря».
Такая история не могла пройти мимо внимания хейтеров. Микроблог девушки заполонили оскорбительные посты, в которых молодую блондинку обвиняли во лжи, пишет «Комсомольская Правда».
И вот накануне Юля выложила совместный снимок с Деппом
© Instagram*
«К черту их. Это единственное, что помогает мне выносить ненависть злобных людей», — написала она под черно-белым снимком, на котором Джонни ее обнимает и показывает камере средний палец.
Модель рассказывала, что познакомилась с Деппом еще в 2021 году, во время ее визита в качестве гостя на кинофестиваль в Карловых Варах.
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