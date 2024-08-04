Дарья Зотеева, известная как Инстасамка, подала в суд на сеть доставки японской кухни «Ёбидоёби» за использование ее песни и образа. По словам исполнительницы, доставщики хотели купить у нее права, а после отказа сняли оскорбительную пародию.

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В марте Зотеева увидела рекламу фирмы в социальной сети. Клип на музыку трека «За деньги да», актриса-двойник Дарьи, и прочие нюансы. Команда Инстасамки отправила доставщикам досудебную претензию. Зотеева требовала удалить плагиат, заплатить три миллиона рублей за авторские права, 500 тысяч рублей за моральный вред и 150 тысяч за работу юриста. Об этом пишет Телеграм-канал Мash.

Однако у представителей сети иное мнение. Виноватыми они себя не считают. Поскольку Зотеева им отказала, они сняли ролик с другой певицей. Песня - не копия, а пародия.

В итоге помощники Дарьи обратились в арбитражный суд с иском. Финансовые претензии выставлены те же.

Ранее был озвучен ценник на выступления Инстасамки. За 30-минутный концерт на частном мероприятии девушка берет пять миллионов рублей, а вот за концерт, организованный самостоятельно, она получает около миллиона рублей в маленьких городах и от пяти миллионов — в крупных (Москва, Санкт-Петербург).