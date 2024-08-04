СМИ: Пугачева выступила на частной вечеринке в Юрмале

Алла Пугачева говорит, что сейчас не выступает, поскольку не время для концертов. Однако, по слухам, для частных заказчиков Примадонна делает исключения.

«Комсомольская Правда» информирует, что в июле Алла Пугачева выступила на частной вечеринке бизнесмена из Риги. Сама Алла Борисовна как раз в это время отдыхала там на морском побережье. Называется даже сумма гонорара певицы – 200 тысяч евро (18 миллионов 565 тысяч рублей). Это почти в два раза меньше того, что уже семь лет подряд Алла Борисовна запрашивает за концерт.

«КП» приводит слова одного из продюсеров:

«На Родине Пугачеву никто не заказывает и не ждет. Но ее приглашают выступать по местам ее заграничного пребывания – так выходит дешевле для заказчиков. За деньги – поет!»



Широкой публике обычно неизвестно о мини-концертах, которые дают знаменитости. Как правило, там жестко запрещена запись видео-и аудиороликов.

МК: певица Алла Пугачева приедет в Россию с детьми

Ранее журналисты сообщили о намерении Аллы Пугачевой вернуться в Москву. Якобы певица рассказывала о своих планах друзьям еще прошлой зимой. Как сообщает источник, Примадонна может приехать в Россию до конца лета.