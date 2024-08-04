Обнародованы жесткие требования организаторов концертов Шнурова

Концерты Сергея Шнурова должны были пройти в Москве и Санкт-Петербурге осенью прошлого года. Но власти обеих столиц выступление группы «Ленинград» не согласовали. С того времени агент Шнурова Дмитрий Гугучкин судится с организатором двух сорванных мероприятий. Обе стороны пытаются решить вопрос, кто кому сколько должен в данной ситуации.

В ходе судебных разбирательств всплыл интересный документ. Оказывается, Сергей подписался под целым списком жестких обязательств. Как информирует «Комсомольская Правда», список того, что Шнурову было запрещено перед этими концертами, занял несколько абзацев в материалах дела. В частности, там говорилось:

«Актер должен стремиться минимизировать, а по возможности полностью исключить, употребление спиртных напитков, табака, продуктов, содержащих большое количество сахара, животного и растительного жира. Отказаться от употребления продуктов, которые могут содержать бактерии и могут привести к отравлению. Актер обязан не менее чем за трое суток до, а также во все дни репетиций, проведения рекламных и иных мероприятий, фотоссесий, пресс-конференций, в день концерта и во время концерта не употреблять алкогольных напитков».



Выставляя столь строгие требования, организаторы стремились оградить себя от возможных неприятностей. Все-таки гонорар певца должен был составить большую сумму – 140 миллионов рублей. Но отмены концертов предусмотреть не удалось.

Шнуров отказался вернуть 140 млн за отмененные концерты

Ранее сообщалось, что Сергей Шнуров не помог вокалистке «Ленинграда» Алисе Вокс, страдающей от болезни крови.