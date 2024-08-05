Сергей Лазарев тайно женился

Сергей Лазарев фиктивно женился в 2023 году из-за страха потерять детей. Об этом сообщает Экспресс газета.

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Экс-директор фан-клуба Сергея заявила, что певец больше не одинок. Отмечается, что в 2023 году Лазарев мог попасть в список нежелательных артистов из-за политических высказываний. Из-за скандала певца несколько раз «вызывали давать объяснения». По информации источника, Сергей испугался, что у него заберут детей и лишат возможности зарабатывать, и оформил фиктивный брак.

«Никакой свадьбы не устраивал. Просто расписался в МФЦ. В конце концов Лазарева простили. Он снова стал руководить «сотней» в телешоу «Ну-ка, все вместе!»», — сообщает источник.



Отметим, что ни Сергей, ни его представители не комментировали новости о тайной женитьбе.