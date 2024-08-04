В СМИ и социальных сетях появились сообщения о том, что Ани Лорак якобы тайно расписалась со своим возлюбленным, Исааком Виджраку. На фестивале Dream Fest в Баку, куда 45-летняя Лорак приехала с дочерью и избранником, Исаака назвали мужем Ани.

Но сама исполнительница в разговоре с журналистами СтарХита сообщила, что поздравлять ее с бракосочетанием еще рано. На прямой вопрос, вышла ли она замуж, Лорак ответила кратко:

«Пока нет».



Исаак - инструктор по йоге. Виджраку является обладателем титула «Мистер Испания — 2002». Лорак познакомилась с ним в 2023 году на Ибице, и вскоре представила возлюбленного своим поклонникам в микроблоге.

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Ани и Исаак впервые появились вместе на публике через год, на красной дорожке ЖАРА FEST в Дубае.