У Айзы появился возлюбленный

Айза-Лилуна Ай выложила в микроблоге свою фотографию. Обнаженная экс-супруга Гуфа сидит на выброшенном морем стволе дерева, укрывшись длинными волосами.

«Я еще умею удивлять?» — спросила она подписчиков.



Далее Айза, которая раньше только намекала на знакомство с неким французом, показала снимок, где она держится за руку с мужчиной, лицо которого остается за кадром. На вопросы подписчиков кто ее новый избранник, блогер не ответила лишь пошутила, что, раз он с ней связался, значит – потенциальный самоубийца, рассказывает издание super.ru.

В феврале этого года Айза Анохина рассказывала своим поклонникам о предстоящей пластической операции. Бывшая жена рэпера Гуфа собиралась в десятый раз делать коррекцию груди.

Блогер и модель тогда признавалась, что после рождения детей ее зона декольте оставляет желать лучшего. Женщина планировала прилететь в Москву, чтобы сделать подтяжку и убрать прошлые шрамы.

Летом на своей личной странице в социальной сети она призналась, что операция прошла успешно.