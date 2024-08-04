Чехова рассказала, как ее пугали экстрасенсы

Анфису Чехову когда-то запугали, убеждая, что у нее - венец безбрачия. Телеведущая даже смирилась, решив, что никогда не выйдет замуж. При этом, по ее словам, ей шесть раз делали предложения руки и сердца, но она отказывалась и считала себя бракофобом. И даже свадьба с Гурамом Баблишвили на Сейшелах была просто красивой постановкой.

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«Пока официально я еще не была замужем. Никто не знает, что мой брак с бывшим мужем не был официально зарегистрирован. У нас была церемония, но мы так и не дошли до официального оформления. Нам было некогда, а потом мы разошлись», - рассказала она в эфире передачи «Место силы» на ТНТ.



По словам телеведущей, ей неоднократно предлагали снять порчу и провести те или иные обряды, пишут 7days.

«Экстрасенсы несколько раз говорили, что у меня венец безбрачия, что мне нужно снять какую-то порчу — мясом меня обложить, яйцами поводить и так далее», — уточнила Анфиса.



Но участники передачи не увидели у девушки ни того, ни другого и сообщили, что впереди у нее судьбоносная встреча и счастливое замужество.

Знаменитость всегда пользовалась популярностью у противоположного пола, но хранила личную жизнь в секрете. Чехова ранее призналась, что не видит смысла рассказывать о спутниках, если нет штампа в паспорте или ребенка.