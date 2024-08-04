Победивший зависимости сын Ефремова признался, что счастлив  быть живым

Никита Ефремов в микроблоге разместил жизнеутверждающий пост. Он написал, что занимался разбором старых вещей в доме и нашел фотографии с мамой, бабушкой и дедушкой, свои плеер и фотоаппарат, диски с музыкой, записанной еще в школьные годы.

«Как будто мне передалось то детское любопытство и вдохновение, с которым я записывал свое радио на магнитофон, вел в тетрадях свой выдуманный чемпионат по футболу, в котором всегда побеждала команда „Сельта“, а главным бомбардиром неизменно был нападающий Ершов, делал первые шаги в музыке, вдохновляясь рэпом тех времен, Portishead, Amon Tobin и так далее…» — отметил Ефремов.



36-летний актер с удовольствием вспомнил детство, но вернуться в те годы не хотел бы. Он признался, что счастлив жить здесь и сейчас, рассказывает СтарХит.

«Снова был дождь. Муся спит, наслаждаясь безопасностью своей жизни, Симба патрулирует окрестности, Оля творит в мастерской, мама волнуется за здоровье всего живого… А я кайфую от дождя, от капель на солнце и от того, что я жив», - объяснил он.



Долгое время сын Михаила Ефремова употреблял алкоголь в чрезмерных количествах, а также запрещенные вещества. Избавиться от зависимостей ему помогли медики и психолог.

Ефремов рассказал, что раньше сам не умел знакомиться с женщинами, так как является очень зажатым человеком. Сейчас же он счастлив с художницей Ольгой Шурыгиной.