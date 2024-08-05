Ургант анонсировал тур по Европе после череды отмен в России

После отмены выступлений в России телеведущий Иван Ургант решил отправиться с коллегой Владимиром Познером в тур по Европе. Артисты впервые выступят в Испании и Франции.

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Шоу под названием «Путешествия Познера и Урганта» пройдет в Марбелье, Барселоне, Аликанте, Ницце и Париже.

«В этом году Владимир Владимирович Познер отметил 90-летний юбилей. Ему есть, что вспомнить и рассказать зрителям», — сказано в анонсе мероприятия.



Первым городом, который посетят шоумены, будет Марбелья — в ней они выступят 7 октября. 8 октября состоится концерт в Барселоне, 10 октября — в Аликанте, 13 октября — в Ницце. Завершится тур 14 октября в Париже.

Зрителям телеведущие обещают рассказать о своих путешествиях в формате стенд-апа и познавательных бесед.

Стоимость билетов на их выступления варьируется от 50 до 300 евро в зависимости от города и места в концертном зале.

Шоу «Вечерний Ургант» престало выходить после февраля 2022 года. Телеведущий тогда в соцсетях опубликовал черный квадрат. Отметим, что официальной информации об увольнении Ивана Урганта с Первого канала не поступало.

На днях телеведущий Иван Ургант заявил, что его запланированное выступление на благотворительном фестивале «Антон тут рядом» отменилось. По словам артиста, ни он, ни организаторы в этом не виноваты. Причины отмены он не сообщил.