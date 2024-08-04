Тарасов и Костенко заявили о желании усыновить ребенка

Анастасия Костенко в Телеграм-канале рассказала, что они с мужем хотят усыновить ребенка из детского дома.

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова написала, что она и раньше думала о такой возможности.

«Помню, как во время душевной беседы с мужем вспоминала, как выступала в детских домах с мамой на Новый год и как мне тогда грустно было, когда мама мне сказала, что все эти детки мечтают о семье. Дима задумался и сказал, что у него есть такая прозрачная мечта подарить счастливую жизнь малышу из дома малютки. И я тоже почувствовала внутри своей души отклик», - сообщила многодетная мама.



Желание принять в семью брошенного малыша окончательно оформилось, когда Анастасия увидела репортаж о новорожденной девочке, которую нашли в поле в Курской области. Малышка была искусана насекомыми и получила солнечные ожоги. Дмитрий поддержал жену, рассказывает издание super.ru.

«Мы понимаем, что это огромная ответственность, в первую очередь это и стресс для наших общих малышей, но мы чувствуем, что в нашей семье безумно много любви для того, чтобы согреть ею еще одного», - уверена модель.



Правда, пока об исполнении мечты говорить еще рано. И биологическая мама девочки не лишена родительских прав, и очередь желающих усыновить именно этого ребенка большая.

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко воспитывают четверых собственных детей.