Певица Адель прервала концерт ради просмотра забега на 100 м в финале Олимпиады. Об этом сообщает Telegram-канал РБК Спорт.

На днях Адель выступила в Мюнхене, Германия. На концерте собрались 80 тысяч фанатов певицы. В какой-то момент Адель прервала выступление — на экране появилась прямая трансляция финала женского забега на 100 м.

В итоге олимпийской чемпионкой стала представительница Сент-Лусии Жюльен Альфред. Второе и третье место достались американкам Ша’Карри Ричардсон и Мелиссе Джефферсон.

Интересно, что Адель ранее несколько раз замечали на различных соревнованиях. Так, она часто появляется на матчах НБА. А недавно ее видели на трибунах финала чемпионата Европы по футболу.

Напомним, Адель замужем за баскетбольным агентом Ричем Полом.