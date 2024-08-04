Певица Адель прервала концерт ради просмотра забега на 100 м в финале Олимпиады
Певица Адель прервала концерт ради просмотра забега на 100 м в финале Олимпиады. Об этом сообщает Telegram-канал РБК Спорт.
На днях Адель выступила в Мюнхене, Германия. На концерте собрались 80 тысяч фанатов певицы. В какой-то момент Адель прервала выступление — на экране появилась прямая трансляция финала женского забега на 100 м.
В итоге олимпийской чемпионкой стала представительница Сент-Лусии Жюльен Альфред. Второе и третье место достались американкам Ша’Карри Ричардсон и Мелиссе Джефферсон.
Интересно, что Адель ранее несколько раз замечали на различных соревнованиях. Так, она часто появляется на матчах НБА. А недавно ее видели на трибунах финала чемпионата Европы по футболу.
Напомним, Адель замужем за баскетбольным агентом Ричем Полом.