Шон Мендес анонсировал выход лонгплея Shawn

Канадский поп-музыкант Шон Мендес анонсировал премьеру своего пятого лонгплея. Пластинка, получившая название Shawn, увидит свет 18 октября и будет выпущена при содействии лейбла Island Records.

По словам исполнителя, он трудился над этим альбомом последние два года. Вместе с Шоном над музыкой работали Скотт Харрис, Майк Сабат (известен как продюсер RAYE), Нейт Мерсеро (творческий коллега André 3000), Эдди Бенджамин, а также Эми Аллен и Итан Груска. Как отмечает NME, последний был задействован в работе с такими инди-артистами, как Фиби Бриджерс и Bon Iver.

Запись проходила в нескольких местах: Коста-Рике, Нэшвилле и Нью-Йорке. Всего в альбоме будет 12 треков.

Последний на данный момент альбом Мендеса Wonder увидел свет в 2020 году. Летом 2022-го музыкант должен был отправиться в мировое турне в его поддержку, но в итоге отменил его, чтобы уделить больше времени своему ментальному здоровью. По словам артиста, тогда он «чувствовал, что совершенно не имеет представления о том, кто он такой».

Ранее первый за 13 лет сольный альбом анонсировал поп-певец Джо Джонас.