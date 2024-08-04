Муцениеце прокомментировала победу над  Прилучным в суде

Павел Прилучный еще весной подал иск в суд на свою бывшую супругу Агату Муцениеце. Предметом спора стало осуществление родительских прав на детей. Предположительно, актер хотел получить полную опеку над детьми, чтобы избежать выплаты алиментов в размере 30% от своего дохода.

Этот суд выиграла Агата Муцениеце. Прилучный теперь обязан отдавать бывшей супруге треть всех своих доходов, пишут 7days.

Теперь у артистки появилась возможность тратить свой заработок не только на сына и дочь, на и на собственные нужды. Звезда сообщила в микроблоге, что позволила себе долгожданную покупку. Агата потратила крупную сумму на сумочку.

«Когда мне было 18—20 лет, не думала, что буду тратить столько денег, сколько сейчас потратила на сумочки. Признаюсь, сделала это скрепя сердце», — призналась она.



Муцениеце отметила, что покупки ее порадуют, а с новой сумкой она стане самой стильной.

«Приятно, что ты работаешь, работаешь, работаешь и можешь позволить себе шикарные, дорогие вещи. Это очень приятно понимать, что ты сам смог на них заработать. В общем, буду привыкать, что я могу и должна себя баловать», — резюмировала актриса.



Агата Муцениеце состояла в браке с Павлом Прилучным с 2011 по 2020 год. У актеров есть 8-летняя дочь Мия и 11-летний сын Тимофей.