Лолита всегда была одной из самых ярких знаменитостей российского шоу-бизнеса. Яркая женщина знает, как оставаться в сердцах миллионов поклонников, да и мужчин тоже. Милявская была замужем 5 раз, и мы думаем, что это не предел, ведь она очень привлекательная женщина и вся жизнь еще впереди.

В браке с Цекало у нее родилась дочка Ева. Дочка родилась с синдромом Аспергера, что значительно усложняет ее жизнь. Воспитывала наследницу мать Лолиты. Ведь постоянные гастроли и карьера певицы требуют максимальной концентрации на своей работе.

Еве Цекало уже 25 лет, но она все еще вынуждена жить с бабушкой. Из-за болезни девушке сложнее строить свою жизнь. Лолита поддерживает семью материально. Однако стало известно, что Милявская приняла непростое решение в отношении своей дочери. Знаменитости пришлось лишить Еву наследства.

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«У нее нет моих зубов и вряд ли будут. Это свойство недоношенных детей. Ева не будет отстаивать имущество», — объяснила свое решение Лолита Милявская.



Поклонников певицы озадачила такая новость: