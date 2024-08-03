Выступление Урганта в Санкт-Петербурге отменено

Иван Ургант был приглашен на музыкальный фестиваль «Антон тут рядом», который пройдет 21 августа в Санкт-Петербурге. Это благотворительное мероприятие, все собранные средства будут перечислены в одноименный фонд, который помогает людям с аутизмом. Об этом сообщает издание thevoicemag.ru.

«Дело нужное, что тут говорить. Меня пригласили выступить с гитарой и усами. Согласился, не раздумывая. Прекрасный повод встретиться с нежно любимыми жителями Петербурга и Ленинградской области и помочь людям с аутизмом и их близким», — отметил Иван.



Однако позднее он сообщил в микроблоге, что выступление не состоится.

«Моей вины в этом нет, и организаторы фестиваля тоже ни причем», — пояснил Ургант.



Иван написал, что перевел 500 тысяч рублей в поддержку фонда.

Ранее в афише фестиваля написали, что «Гриша Ургант» является певцом, о котором мало что известно, однако в России его знает каждый.