Пиарщик Бузовой назвал «жалким» бывшего бойфренда певицы

Денис Лебедев, участник реалити-шоу «Замуж за Бузову», на YouTube-канале «proПУСК» рассказал об истории отношений с певицей. При этом он не постеснялся выложить публике не самые приятные подробности.

Так, в частности, он намекнул, что у Ольги проблемы с алкоголем. Лебедев заявил, что каждый день пил с Бузовой вино, что ему в итоге надоело. Также он уверяет, что певица требовала у него финансовой помощи.

Она попросила, и я ей дал на жизнь», - сказал он.



Более того, он обвинил экс-подругу в нездоровой подозрительности. По его словам, у Ольги есть «незакрытые гештальты по поводу мужчин».

Антон Богославский, пиар-менеджер певицы, прокомментировал это заявление в беседе с журналистом интернет-издания Regions.

«Человек ищет пиара благодаря звезде, в компании с которой ему посчастливилось побывать некоторое время. Даже говорить о нем не хочется. Он ужасно жалок», - резюмировал Антон.



Ранее концертный организатор сообщил, что Ольга Бузова временно приостановила свои выступления.

По его словам, в настоящее время Бузова выступает исключительно на частных закрытых мероприятиях. Это связано с тем, что после недавнего скандала в Уфе артистке теперь необходимо согласовывать каждый свой наряд, поэтому она решила подождать некоторое время.