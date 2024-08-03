Боня рассказала о собственной методике лечения кошки

У Виктории Бони есть кошка по кличке Мурка. Животное уже немолодое, и зрение у него не очень хорошее.

Боня в Telegram-канале написала, что свозила Мурку в ветеринарную клинику, информируют news.ru.

«Мурочкина кровь просто шикарная, никакой сахарного диабета или других недугов нет. Немного есть почечная недостаточность на фоне возраста, но даже она в зачаточной стадии. Мурочка здорова, а глазки – это возрастное, вечером она хуже видит, а днем лучше», - сообщила блогер.



Причиной хорошей физической формы своей любимицы Виктория считает шаманские капли.

«Буду продолжать давать ей свои шаманские капли, они как раз помогают на ранней стадии развития катаракты и глаукомы», – написала Боня.



Ранее телеведущая и блогер Виктория Боня продемонстрировала свою стройность, которая была достигнута диетами и тренировками. 44-летняя Виктория надела платье своей дочери Анджелины, которой лишь 12 лет.