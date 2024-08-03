Кушанашвили рассказал, почему никогда не попросит Лепса о помощи

Отар Кушанашвили заявил, что ему удалось вернуться с того света и, более, «выцыганить у врачей» возможность записать новый выпуск своего шоу. Сейчас он продолжает лечение, находясь дома.

«Есть неприятные моменты, но зачем я буду об этом рассказывать. Я придерживаюсь позиции, что все можно преодолеть», - сообщил он



54-летний журналист с момента выхода последнего выпуска шоу похудел на 15 килограммов. однако сдаваться не собирается, сообщает СтарХит.

«Спасибо маме и папе. Я унаследовал волю к жизни».



Отар объяснил, что заявления недоброжелателей о том, что он хочет нажиться на своей болезни, он пропускает мимо ушей.

«Я хочу нажиться на своей болезни, потому что не бывает ничего бесплатного, а у меня колоссальные траты. Так что я вернулся после загробной жизни, категорически отказываясь поселиться там навсегда», - резюмировал он.



Кушанашвили поблагодарил коллег, которые финансово поддержали его в трудную минуту. Отару помогли Алла Пугачева, Валерий Меладзе, Николай Басков и многие другие артисты.

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При этом он отметил, что никогда не обратится за помощью к Григорию Лепсу. Ранее уже был случай, когда он попросил денег у певца. Тот ответил:

«Бог поможет!»



20 июня стало известно, что Кушанашвили госпитализировали. Журналист сам обратился за медицинской помощью из-за сильных болей в области живота и сердца, после чего его экстренно прооперировали. Позднее его друг Владимир Полупанов заявил, что у ведущего нашли рак.