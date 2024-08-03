Певица Алла Пугачева пообещала близким вернуться в Россию вместе с детьми Лизой и Гарри. Сейчас она находится в Прибалтике, откуда до российской территории недалеко, сообщают журналисты.

«Примадонна находится в Прибалтике, ей ничего не мешает добраться до России: это близко и удобно. Вполне возможно, Пугачева не просто приедет сама, но и возьмет с собой детей: Лизу и Гарри», — пишет MK.RU.



Отмечается, что муж Пугачевой, юморист Максим Галкин* (признан в России иноагентом), сейчас ждет решения Верховного суда, он пытается обжаловать отказ в исключении его из реестра иноагентов.

Пугачева перенесла операцию перед поездкой в Юрмалу

Ранее второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил подобную жалобу, пишет RT. На тот момент представитель артиста Екатерины Зубань заявила, что вердикт Минюста является необоснованным. По ее словам, Галкин никогда не получал денег с украинской стороны, а критика в адрес госорганов «не является политической деятельностью».

*Максим Галкин признан в России иноагентом