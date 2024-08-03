СМИ: в личной жизни Лорак произошли серьезные изменения

Ани Лорак На DREAM FEST называла своего возлюбленного Исаака Виджраку уже не другом, а мужем. В СМИ и социальных сетях высказываются предположения, что певица тайно вышла замуж, пишет издание woman.ru.

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Исаак - инструктор по йоге. Виджраку является обладателем титула «Мистер Испания — 2002». Лорак познакомилась с ним в 2023 году на Ибице, и вскоре представила своего возлюбленного своим поклонникам в микроблоге.

Ани и Исаак впервые появились вместе на публике через год, на красной дорожке ЖАРА FEST в Дубае. А недавно они приехали в Баку на DREAM FEST.

Год назад в своем Telegram-канале глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил, что артистка Ани Лорак, ранее подозреваемая в поддержке украинской армии, чиста перед законом.