СМИ: в личной жизни Лорак произошли серьезные изменения
Ани Лорак На DREAM FEST называла своего возлюбленного Исаака Виджраку уже не другом, а мужем. В СМИ и социальных сетях высказываются предположения, что певица тайно вышла замуж, пишет издание woman.ru.
Исаак - инструктор по йоге. Виджраку является обладателем титула «Мистер Испания — 2002». Лорак познакомилась с ним в 2023 году на Ибице, и вскоре представила своего возлюбленного своим поклонникам в микроблоге.
Ани и Исаак впервые появились вместе на публике через год, на красной дорожке ЖАРА FEST в Дубае. А недавно они приехали в Баку на DREAM FEST.
Год назад в своем Telegram-канале глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил, что артистка Ани Лорак, ранее подозреваемая в поддержке украинской армии, чиста перед законом.
«Тема полностью закрыта, Ани Лорак оправдана перед законом. Если кто-то решит использовать ее для пиара, мы будем юридически защищать ее» — заявил он.