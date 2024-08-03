Рэперы Канье Уэст и Ty Dolla Sign выпустили вторую часть альбома Vultures

Состоялся официальный релиз пластинки Vultures 2 за авторством Канье Уэста и Ty Dolla Sign. Напомним, что первая часть коллаборации увидела свет 10 февраля после того, как дата премьеры переносилась семь раз.

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Вторую часть Vultures постигла схожая судьба. Поначалу релиз был намечен на 8 марта, но переместился сначала на 5 апреля, а затем — на 3 мая. О том, что Vultures 2 увидит свет 2 августа, Канье сообщил 31 июля. Тем не менее поклонники остались разочарованы, потому что лонгплей не стал доступен ровно в полночь.

Любопытно, что участие в записи альбома приняли Чикаго и Норт Уэст — дети Канье от брака с Ким Кардашьян. Их можно услышать в треке Bomb: оба читают рэп на японском.

Ранее Канье намекал, что Vultures будет состоять из трех частей. Ty Dolla Sign также не остался в стороне и обмолвился в интервью, что альбомов, возможно, будет четыре.

В январе в Звук Медиа появилась статья, в которой было перечислено все, что нужно знать о совместной работе двух рэперов.